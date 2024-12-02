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Не стало легендарного вратаря. На 66 году ушел из жизни бывший победитель КЕЧ-1986

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Не стало легендарного вратаря. На 66 году ушел из жизни бывший победитель КЕЧ-1986

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Румынский журналист Эмануэль Росу сообщил печальные новости о том, что легендарный вратарь бухарестского "Стяуа" Хельмут Дукадам скончался 2-го декабря в 65-летнем возрасте.

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Бывший голкипер прежде всего был известен тем, что в финале Кубка европейских чемпионов 1986 года он стал героем поединка, сумев взять четыре послематчевых пенальти против "Барселоны", принеся "Стяуа" победу в самом престижном клубном европейском турнире.

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Одним из самых поразительных фактов из его жизни является то, что через несколько недель после этого известного финала Дукадам был вынужден прервать свою карьеру, поскольку он страдал от тромбоза правой руки. Ему удалось избежать ампутации, но вернуться на самый высокий уровень он так и не смог.

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Источник:
Emanuel Roşu
Опубликовал: Андрей Журба
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