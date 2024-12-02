Роналду переехал в новый дом в Саудовской Аравии
Новый дом меньше особняка, который семья Роналду арендовала ранее
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду вместе со своей семьей переехал в новый дом в Саудовской Аравии.
Об этом сообщила жена футболиста Джорджина Родригес, опубликовав фотографии нового дома в Instagram.
Новый дом, хоть и меньше особняка, который семья Роналду арендовала ранее, уютный и элегантный. Особое внимание привлекает просторная гостиная, разделенная на несколько зон, и большой бассейн.
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