Роналду переехал в новый дом в Саудовской Аравии

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду вместе со своей семьей переехал в новый дом в Саудовской Аравии.

Об этом сообщила жена футболиста Джорджина Родригес, опубликовав фотографии нового дома в Instagram.

Новый дом, хоть и меньше особняка, который семья Роналду арендовала ранее, уютный и элегантный. Особое внимание привлекает просторная гостиная, разделенная на несколько зон, и большой бассейн.