Есть ли Месси и Роналду? FIFPRO объявила номинантов в символическую сборную 2024 года

Международная федерация профессиональных футболистов (FIFPro) обнародовала список номинантов на звание лучшей команды 2024 года.

В список претендентов на попадание в команду года вошли 26 футболистов:

Вратари: Эдерсон, Эмилиано Мартинес, Мануэль Нойер;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Рубен Диаш, Кайл Уокер, Вирджил ван Дейк, Джереми Фримпонг, Уильям Салиба;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Фили Фоден, Родри, Тони Кроос, Джамал Мусиала;

Нападающие: Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Коул Палмер, Ламин Ямал.

Состав символической сборной 2024 года по версии FIFPro будет объявлен 9 декабря.

???? These are the 26 nominees for the 2024 FIFPRO Men's #World11, as voted by players.



???????? Ederson

???????? @EmiMartinezz1

???????? @Manuel_Neuer



???????? @DaniCarvajal92

???????? @RubenDias

???????? @VirgilvDijk

???????? @JeremieFrimpong

???????? @ToniRuediger

???????? William Saliba

???????????????????????????? @KyleWalker2



???????????????????????????? @BellinghamJude

????????… pic.twitter.com/mCgLn4dx4n