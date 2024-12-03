Бывшего защитника "Челси" исключили из заявки "Аль-Хиляля" из-за звёздного игрока.

По словам Marca, саудовский клуб решил дать Неймару последний шанс и включил его в заявку на зиму. Но исключили экс-защитника "Челси" Калиду Кулибали.

В клубе увидели, что защитник показывает свою не лучшую игру в течение 18 месяцев. У "Аль-Хиляля" есть два варианта развития ситуации с Кулибали. Либо с ним расторгнут контракт, либо отправят в аренду до конца его контракта в 2026 году.

Неймар пропустил год из-за повреждения связок колена. Несмотря на эти трудности, в клубке на него рассчитывают. Контракт бразильца с клубом действителен до 2025 года с возможностью продления.

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В этом сезоне Неймар провёл за "Аль-Хиляль" 2 матча, в которых выходил на замену и результативными действиями не отмечался.

Кулибали сыграл за "Аль-Хиляль" 18 матчей. На его счету гол, две жёлтые карточки и одна красная карточка. Африканский защитник перешёл из "Челси" за 23 млн евро летом 2023 года.

Напомним, что Неймар перешёл в "Аль-Хиляль" из "ПСЖ" в августе 2023 года за 90 млн евро.