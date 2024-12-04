ФИФА заключит соглашение с DAZN по трансляции Клубного чемпионата мира

Стриминговый сервис DAZN близок к тому, чтобы стать транслятором клубного чемпионата мира. Об этом сообщает The Telegraph.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии готов инвестировать в DAZN 1 миллиард долларов, что позволит платформе приобрести права на трансляцию турнира.

ФИФА стремится получить за это около 630 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что официальное объявление о сделке будет сделано в ближайшее время, во время жеребьевки клубного чемпионата мира.