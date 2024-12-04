ФИФА заключит соглашение с DAZN по трансляции Клубного чемпионата мира
Официальное объявление о сделке будет сделано в ближайшее время
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стриминговый сервис DAZN близок к тому, чтобы стать транслятором клубного чемпионата мира. Об этом сообщает The Telegraph.
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии готов инвестировать в DAZN 1 миллиард долларов, что позволит платформе приобрести права на трансляцию турнира.
ФИФА стремится получить за это около 630 миллионов фунтов стерлингов.
Ожидается, что официальное объявление о сделке будет сделано в ближайшее время, во время жеребьевки клубного чемпионата мира.
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Источник:The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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