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ФИФА заключит соглашение с DAZN по трансляции Клубного чемпионата мира

Общие новости
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Официальное объявление о сделке будет сделано в ближайшее время

ФИФА заключит соглашение с DAZN по трансляции Клубного чемпионата мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стриминговый сервис DAZN близок к тому, чтобы стать транслятором клубного чемпионата мира. Об этом сообщает The Telegraph.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии готов инвестировать в DAZN 1 миллиард долларов, что позволит платформе приобрести права на трансляцию турнира.

ФИФА стремится получить за это около 630 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что официальное объявление о сделке будет сделано в ближайшее время, во время жеребьевки клубного чемпионата мира.

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ФИФА Клубный чемпионат мира DAZN
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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