Британские СМИ назвали первое задание экс-тренера Ливерпуля на новой должности
Но так ли это будет?
Getty Images / Global Images Ukraine
Британские СМИ назвали первое задание экс-тренера "Ливерпуля" на новой должности.
С 1 января 2025 года Юрген Клопп станет главой глобального футбольного подразделения "Ред Булл".
По словам The Telegraph, если Юрген Клопп хочет спасти карьеру своего давнего помощника в "Ливерпуле" Пепа Линдерса, ему, возможно, придётся вмешаться раньше 1 января 2025 года.
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Сейчас Линдерс возглавляет австрийский "РБ Зальцбург". В австрийской Бундеслиге клуб занимает 7-е место. Также в Лиге Чемпионов австрийский клуб идёт на 32-м мкесте одержавв одну победу в 5-ти матчах.
В задачи новой должности Юргена Клоппа входит "обеспечение стратегического видения, поддерживание отдельных спортивных директоров в продвижении философии "Ред Булл"".
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