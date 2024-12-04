Британские СМИ назвали первое задание экс-тренера "Ливерпуля" на новой должности.

С 1 января 2025 года Юрген Клопп станет главой глобального футбольного подразделения "Ред Булл".

По словам The Telegraph, если Юрген Клопп хочет спасти карьеру своего давнего помощника в "Ливерпуле" Пепа Линдерса, ему, возможно, придётся вмешаться раньше 1 января 2025 года.

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Сейчас Линдерс возглавляет австрийский "РБ Зальцбург". В австрийской Бундеслиге клуб занимает 7-е место. Также в Лиге Чемпионов австрийский клуб идёт на 32-м мкесте одержавв одну победу в 5-ти матчах.

В задачи новой должности Юргена Клоппа входит "обеспечение стратегического видения, поддерживание отдельных спортивных директоров в продвижении философии "Ред Булл"".