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Не смог сдержать слёз. Экс-полузащитник Челси объявил об уходе из китайского гранда. Видео

Общие новости

После 8 лет в клубе

Не смог сдержать слёз. Экс-полузащитник Челси объявил об уходе из китайского гранда. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-полузащитник "Челси" объявил об уходе из китайского гранда.

На видео в социальных сетях видно, как бразилец эмоционально прощался с болельщиками. На трибунах скандировали его имя. Оскар закрыл лицо руками и заплакал.

Чуть позже подошли его окружили партнёры по команде и накрыли клубным шарфом.

Видео прощания:

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В январе 2017 года Оскар перешёл из "Челси" в "Шанхай СИПГ" за 60 млн евро. Он становился чемпионом Китая в 2018, 2023 и 2024 году.

В этом сезоне за 40 матчей во всех турнирах Оскар забил 16 голов и отдал 31 голевую передачу.

TransferMarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.

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Оскар Шанхай СИПГ
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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