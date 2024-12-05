Не смог сдержать слёз. Экс-полузащитник Челси объявил об уходе из китайского гранда. Видео
После 8 лет в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-полузащитник "Челси" объявил об уходе из китайского гранда.
На видео в социальных сетях видно, как бразилец эмоционально прощался с болельщиками. На трибунах скандировали его имя. Оскар закрыл лицо руками и заплакал.
Чуть позже подошли его окружили партнёры по команде и накрыли клубным шарфом.
Видео прощания:
After 8 years at the club, Oscar is set to leave Chinese side Shanghai Port.— george (@StokeyyG2) December 4, 2024
He was moved to tears as fans begged him to stay after yesterday’s game… pic.twitter.com/fWefwZaW8c
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В январе 2017 года Оскар перешёл из "Челси" в "Шанхай СИПГ" за 60 млн евро. Он становился чемпионом Китая в 2018, 2023 и 2024 году.
В этом сезоне за 40 матчей во всех турнирах Оскар забил 16 голов и отдал 31 голевую передачу.
TransferMarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.
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