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Два датских футбольных клуба оштрафованы за поведение болельщиков. Удивительная причина

Общие новости

На матче не было беспорядков

Два датских футбольных клуба оштрафованы за поведение болельщиков. Удивительная причина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Два датских футбольных клуба оштрафованы за поведение болельщиков.

По сообщениям The Athletic, "Нордшелланд" и "Орхус" оштрафованы на 670 евро каждый за драку в снежки с участием болельщиков во время матча чемпионата.

Болельщики клубов решили побросаться снежками.

"5 декабря Датская футбольная ассоциация (DBU) вынесла решение о штрафе после того, как было установлено, что болельщики двух клубов бросили в общей сложности четыре снежка, по два с каждой стороны", - написал источник.

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Дисциплинарный комитет DBU объяснил, что снежки болельщики бросали на игровую зону, а это нарушение безопасности и порядка на стадионе.

В отчёте указано, что если бы снежки попали в футболистов или повлияли на исход матча – штраф был бы выше.

"Нордшеллан" в турнирной таблице Чемпионата Дании занимает 7 место с 26-ю очками. "Орхус" - четвёртые с 28-ю очками.

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Орхус Нордшелланд
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
05.12.2024 в 20:23
Пам*ятаю, у, здається, 89-ому році ми теж кидали сніжки. До нас приїхала Фіорентина і ми кидали сніжки в італійських вболівальників. Щось, пригадую, їм це не дуже сподобалося. Бо ми сиділи в снігу, на верньому ярусі, а вони сиділи на нижньму)
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
05.12.2024 в 20:23
Пам*ятаю, у, здається, 89-ому році ми теж кидали сніжки. До нас приїхала Фіорентина і ми кидали сніжки в італійських вболівальників. Щось, пригадую, їм це не дуже сподобалося. Бо ми сиділи в снігу, на верньому ярусі, а вони сиділи на нижньму)
Ответить
0
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