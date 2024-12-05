Два датских футбольных клуба оштрафованы за поведение болельщиков. Удивительная причина
На матче не было беспорядков
Getty Images / Global Images Ukraine
Два датских футбольных клуба оштрафованы за поведение болельщиков.
По сообщениям The Athletic, "Нордшелланд" и "Орхус" оштрафованы на 670 евро каждый за драку в снежки с участием болельщиков во время матча чемпионата.
Болельщики клубов решили побросаться снежками.
"5 декабря Датская футбольная ассоциация (DBU) вынесла решение о штрафе после того, как было установлено, что болельщики двух клубов бросили в общей сложности четыре снежка, по два с каждой стороны", - написал источник.
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Дисциплинарный комитет DBU объяснил, что снежки болельщики бросали на игровую зону, а это нарушение безопасности и порядка на стадионе.
В отчёте указано, что если бы снежки попали в футболистов или повлияли на исход матча – штраф был бы выше.
"Нордшеллан" в турнирной таблице Чемпионата Дании занимает 7 место с 26-ю очками. "Орхус" - четвёртые с 28-ю очками.
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