Победы Забарного и Шахтера, а также жеребьевка Клубного чемпионата мира. Главные новости за 5 декабря

В матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" у себя дома принимал полтавскую "Ворсклу" и без проблем разобрался со своим соперником. С первых минут "горняки" забрали круглого под влансий контроль и еще в первом тайме по сути сделали результат благодаря голам Невертона, Судакова и Траоре. На это все ответил своим скромным голом Нестеренко, однако это уже никак не повлияло на итог встречи. Дончане сокращают отставание от лидеров.

5 декабря состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025 по футболу. 32 клуба из разных континентов узнали своих соперников в групповом этапе. Сам турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года. Узнать состав всех групп, среди которых команды Мудрика, Лунина, Трубина и Кривцова, можно по ссылке.

В четверг, 5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки квалификационного раунда Евро-2026 (U-19). 52 команды были разделены на 13 групп по четыре участника. Хозяин финальной части, сборная Уэльса, получил пропуск на этот турнир автоматически, а сборная Испании вступит в борьбу в элит-раунде квалификации.

Юношеская сборная Украины (сейчас она U-18, игроки 2007 года рождения) на основании рейтинга УЕФА, сформированного на основе результатов этой возрастной категории в четырех последних сезонах, перед жеребьевкой квалификационного раунда Евро-2026 (U-19) попала в корзину 1. По результатам жеребьевки сине-желтые оказались в группе 5, где будут противостоять Словакии, Черногории и Албании.

В четверг, 5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки первого раунда отбора Евро-2026 (U-17). 54 команды были разделены на 12 групп по четыре участника и две группы по три участника. Хозяин финальной части, сборная Эстонии, также примет участие в квалификации.

Юношеская сборная Украины (сейчас она U-16, игроки 2009 года рождения) на основании рейтинга УЕФА этой возрастной категории перед жеребьевкой первого раунда отбора Евро-2026 (U-17) попала в корзину В. По результатам жеребьевки сине-желтые оказались в группе 1, где будут противостоять Италии, Черногории и Эстонии.

Главный тренер итальянской "Ромы" Клаудио Раньери на своей пресс-конференции накануне матча против "Лечче" в Серии А сообщил, что участие Артема Довбика в этой игре остается под вопросом. "Довбик провел неплохой матч против "Аталанты", он вступал в серьезную борьбу со своими соперниками, кроме фазы атаки, где ему приходилось быть более решительным. Он выиграл много дуэлей. Сейчас он чувствует себя не очень хорошо, у него грипп. Я не знаю, будет ли он доступен на игру с Лечче", — заявил Раньери.

Вчера состоялись последние матчи 14-го тура Английской Премьер-лиги, среди них выделялось противостояние "вишен" и "шпор". В стартовом составе хозяев ожидаемо был Илья Забарный и он провел великолепный матч вместе со всей линией обороны. Им удалось остановить наступление лондонцев и даже самим забить единственный гол, который стал победным. Поэтому на счету Забарного очередная победа и "сухой" матч.