Организаторы Суперлиги провели переговоры с более чем сотней клубов, – Mundo Deportivo

Запуск амбициозного футбольного проекта снова становится возможным. Организаторы считают, что на участие в турнире согласятся не только "Реал" и "Барселона", но и другие клубы, которые предварительно были согласны, но впоследствии отказались от этой идеи.

Ожидается, что к соревнованиям присоединятся большие английские клубы и "Ювентус", а также другие топ-команды Италии, Франции и Португалии. Отмечается, что против могут выступить ПСЖ, "Манчестер Сити", "Бавария" и "Интер".

Также обсуждается сокращение количества матчей, ведь чемпион Суперлиги должен сыграть 19 игр. Кроме того, открыт вопрос трансляции турнира.