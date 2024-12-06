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Организаторы Суперлиги провели переговоры с более чем сотней клубов, – Mundo Deportivo

Общие новости
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Ничто не останавливает энтузиастов

Организаторы Суперлиги провели переговоры с более чем сотней клубов, – Mundo Deportivo

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Запуск амбициозного футбольного проекта снова становится возможным. Организаторы считают, что на участие в турнире согласятся не только "Реал" и "Барселона", но и другие клубы, которые предварительно были согласны, но впоследствии отказались от этой идеи.

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Ожидается, что к соревнованиям присоединятся большие английские клубы и "Ювентус", а также другие топ-команды Италии, Франции и Португалии. Отмечается, что против могут выступить ПСЖ, "Манчестер Сити", "Бавария" и "Интер".

Также обсуждается сокращение количества матчей, ведь чемпион Суперлиги должен сыграть 19 игр. Кроме того, открыт вопрос трансляции турнира.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Симченко
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