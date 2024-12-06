Месси назвал двух человек, оказавших на него наибольшее влияние в Барселоне

Легендарный экс-нападающий "Барселоны" Лионель Месси, ныне выступающий за "Интер Майами" считает Хосепа Гвардиола и Роналдиньо людьми, которые оказали наибольший вклад в его становление.

"Думаю, есть два человека, которые очень сильно повлияли на меня по разным причинам.

Пеп Гвардиола, потому что он был моим тренером на протяжении многих лет, и мы добились невероятных вещей, которые никогда не могли себе представить.

И Роналдиньо, потому что то, как он меня принимал, как помогал мне, было очень полезно для меня в первое время в основной команде. Я также вспоминаю Андреса (Иньесту) и Хави как товарищей по команде, а также тройку, которая играет со мной здесь, в Майами (Бускетса, Альбу и Суареса). Они также являются моими друзьями. И, конечно, отдельное упоминание о Тито Виланове, которого нам так не хватает", - цитирует аргентинца Mundo Deportivo.