Месси назвал двух человек, оказавших на него наибольшее влияние в Барселоне
Двое - избранные, еще несколько заслужили упоминания
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Легендарный экс-нападающий "Барселоны" Лионель Месси, ныне выступающий за "Интер Майами" считает Хосепа Гвардиола и Роналдиньо людьми, которые оказали наибольший вклад в его становление.
"Думаю, есть два человека, которые очень сильно повлияли на меня по разным причинам.
Пеп Гвардиола, потому что он был моим тренером на протяжении многих лет, и мы добились невероятных вещей, которые никогда не могли себе представить.
И Роналдиньо, потому что то, как он меня принимал, как помогал мне, было очень полезно для меня в первое время в основной команде. Я также вспоминаю Андреса (Иньесту) и Хави как товарищей по команде, а также тройку, которая играет со мной здесь, в Майами (Бускетса, Альбу и Суареса). Они также являются моими друзьями. И, конечно, отдельное упоминание о Тито Виланове, которого нам так не хватает", - цитирует аргентинца Mundo Deportivo.
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