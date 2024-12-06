ФИФА наложила трансферный бан на российские ЦСКА и Химки

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение о наложении трансферного бана на два российских клуба - "ЦСКА" и "Химки".

Это означает, что команды не смогут регистрировать новых игроков в течение следующих трех трансферных окон.

Такое решение было принято из-за значительных финансовых задолженностей клубов перед другими организациями. Причиной этого являются санкции, наложенные на Россию из-за войны в Украине, которые усложнили или полностью сделали невозможным перечисление средств за границу.