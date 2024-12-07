  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Международный совет футбольных ассоциаций пересмотрит критерии офсайда

Общие новости
Обновлено

IFAB обсуждает возможные изменения по определению положения вне игры

Международный совет футбольных ассоциаций пересмотрит критерии офсайда

Новина українською

Международный совет футбольных ассоциаций продолжит тестировать изменения, предложенные Арсеном Венгером, занимающим пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

"Мы продолжаем обсуждать этот вопрос. Все мы понимаем, что технологии устранили все существовавшие ранее сомнения. Мы все согласны с тем, что было бы неплохо, если бы голы не отменялись из-за ногтя на ноге".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

“Мы рассматриваем этот вопрос и эти испытания являются частью более широкого анализа того, можем ли мы что-то сделать. Мы выясняем, существуют ли способы справиться с возникшими проблемами. Это часть начавшейся дискуссии”, – сказал технический директор IFAB Дэвид Эллерей.

Согласно предложенным изменениям, для определения офсайда необходимо заметное расстояние между игроками атакующей и оборонительной команд.

По теме
yellow-arrow
Болезнь Мудрика, состояние Кейна перед Шахтером и слухи о Калюжном в дубле. Главные новости за 6 декабря
yellow-arrow
ФИФА наложила трансферный бан на российские ЦСКА и Химки
yellow-arrow
Украинский защитник спас свою команду на последней минуте матча с обидчиком Динамо в Лиге Европы
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Times
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости