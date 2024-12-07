Роналдо: Родри здесь ни при чем

Бразильский футболист Роналдо поделился своим мнением по поводу вручения Золотого мяча 2024 года.

"Винисиус должен был выиграть Золотой мяч. Упущена возможность увенчать его как лучшего в мире. Родри здесь ни при чем, скажем прямо, но Винисиус в прошлом сезоне был намного убедительнее", — сказал бывший нападающий.