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Роналдо: Родри здесь ни при чем

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Высказался касательно победителя ЗМ

Роналдо: Родри здесь ни при чем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский футболист Роналдо поделился своим мнением по поводу вручения Золотого мяча 2024 года.

"Винисиус должен был выиграть Золотой мяч. Упущена возможность увенчать его как лучшего в мире. Родри здесь ни при чем, скажем прямо, но Винисиус в прошлом сезоне был намного убедительнее", — сказал бывший нападающий.

Родри стал победителем чемпионата Европы со сборной Испании и чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити". Родри получил 1170 баллов, а бразилец Винисиус получил 1129 очков.

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Винисиус Золотой мяч Роналдо Родри
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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