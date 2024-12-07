Роналдо: Родри здесь ни при чем
Высказался касательно победителя ЗМ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский футболист Роналдо поделился своим мнением по поводу вручения Золотого мяча 2024 года.
"Винисиус должен был выиграть Золотой мяч. Упущена возможность увенчать его как лучшего в мире. Родри здесь ни при чем, скажем прямо, но Винисиус в прошлом сезоне был намного убедительнее", — сказал бывший нападающий.
Родри стал победителем чемпионата Европы со сборной Испании и чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити". Родри получил 1170 баллов, а бразилец Винисиус получил 1129 очков.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Итальянский журналист: Довбик был посмешищем с Аталантой, но потенциально это лучший форвард в Серии А
- Болезнь Мудрика, состояние Кейна перед Шахтером и слухи о Калюжном в дубле. Главные новости за 6 декабря
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Реал проваливает Класико, идеальный круг Александрии и камбек Зинченко. Главные новости за 4 декабря
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Вторая партия истребителей F-16 от Дании уже прибыла в Украину – Зеленский
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000