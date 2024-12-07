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Это кринж! Экс-игрок Руха на свадьбе с россиянкой спел русскоязычную песню. Видео

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Это кринж! Экс-игрок Руха на свадьбе с россиянкой спел русскоязычную песню. Видео

fcrukh.com

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Экс-игрок "Руха" на свадьбе с россиянкой спел русскоязычную песню. В сети появилось видео.

Бывший игрок сборной Исландии и львовского "Руха" Рагнар Сигурдссон на свадьбе в Москве спел песню Василия Вакуленко более известного как "Баста". На экране в этот момент была надпись "Из России с любовью".

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В сети появилось видео:

Рагнар Сигурдссон присоединился к "Руху" свободным агентом зимой 2021 года и сыграл один матч за клуб.

Летом того же года он перешёл в исландский "Филкир", в котором и завершил карьеру.

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Рагнар Сигурдссон
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Zimoridok64 (Мелитополь)
07.12.2024 в 15:07
Гарна пісня. В чому кринж? В мові? Це мова не пУТІНА,,це мова мого батька,і батьків моєї дружини...до того ж сенс пісні ,дуже пронизливий. І взагалі чувак ісландець,, до чого тут ваші слова типу ,крінж,зашквар,і таке інше...
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Комментарии 1
Zimoridok64 (Мелитополь)
07.12.2024 в 15:07
Гарна пісня. В чому кринж? В мові? Це мова не пУТІНА,,це мова мого батька,і батьків моєї дружини...до того ж сенс пісні ,дуже пронизливий. І взагалі чувак ісландець,, до чого тут ваші слова типу ,крінж,зашквар,і таке інше...
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