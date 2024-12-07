Это кринж! Экс-игрок Руха на свадьбе с россиянкой спел русскоязычную песню. Видео

Экс-игрок "Руха" на свадьбе с россиянкой спел русскоязычную песню. В сети появилось видео.

Бывший игрок сборной Исландии и львовского "Руха" Рагнар Сигурдссон на свадьбе в Москве спел песню Василия Вакуленко более известного как "Баста". На экране в этот момент была надпись "Из России с любовью".

Читайте также Экс-игрок Руха заявил о желании получить российское гражданство

В сети появилось видео:

Ексгравець "Руху" на весіллі з росіянкою співав пісню "Басти" pic.twitter.com/sk33dtQEDw — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 7, 2024

Рагнар Сигурдссон присоединился к "Руху" свободным агентом зимой 2021 года и сыграл один матч за клуб.

Летом того же года он перешёл в исландский "Филкир", в котором и завершил карьеру.