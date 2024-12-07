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Болельщики российского клуба, где работает Тимощук, вывесили баннер с изображением оккупированных территорий Украины. Фото

Общие новости
Обновлено

И с ними договариваться? Ответ очевидный

Болельщики российского клуба, где работает Тимощук, вывесили баннер с изображением оккупированных территорий Украины. Фото

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

На матче петербургского "Зенита", в котором работает бывший украинский футболист Анатолий Тимощук, болельщики растянули баннер на котором выразили поддержку военному режиму.

На баннере изображён российский военный на фоне флага страны и его окружают отрезки Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Причём области включены полностью, а не оккупированные части.

Ниже изображения надпись «Это наша земля и мы будем стоять».

Болельщики российского клуба, где работает Тимощук, вывесили баннер с изображением оккупированных территорий Украины. Фото - изображение 1

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Тимощука государственных наград Украины.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
07.12.2024 в 20:12
Хорошо рассуждать о войне, когда опа в тепле
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0
1
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Комментарии 4
Gudvin85 (Киев)
07.12.2024 в 20:12
Хорошо рассуждать о войне, когда опа в тепле
Ответить
0
1
tekutiev (донецк,Украина)
07.12.2024 в 20:21
уё....й к своим братьям на болота лапоть
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avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
07.12.2024 в 19:54
Господи, тимощук гній, зеніт гній (й був їм все життя) - навіщо ви про цей гній пишете? В морг, значить в морг, а не "що там нового в купі гною"
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RicoRico (Кривой Рог)
07.12.2024 в 19:49
"Будем стоять". Конкретно эти черти будут стоять? Так ото... Абы повыпендриваться. А автор тоже молодец: не хочешь договариваться? Ну то может покажешь свои убеждения и пойдешь освобождать оккупированные территории?
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