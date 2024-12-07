Болельщики российского клуба, где работает Тимощук, вывесили баннер с изображением оккупированных территорий Украины. Фото
И с ними договариваться? Ответ очевидный
На матче петербургского "Зенита", в котором работает бывший украинский футболист Анатолий Тимощук, болельщики растянули баннер на котором выразили поддержку военному режиму.
На баннере изображён российский военный на фоне флага страны и его окружают отрезки Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Причём области включены полностью, а не оккупированные части.
Ниже изображения надпись «Это наша земля и мы будем стоять».
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Тимощука государственных наград Украины.
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Gudvin85 (Киев)
07.12.2024 в 20:12
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