Роналду – о словах ван дер Варта об эгоизме Криштиану: Кто этот парень?

Нападающий "Ан-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на критику со стороны бывшего одноклубника "Реала" Рафаэля ван дер Варта.

Нидерландский экс-футболист в недавнем интервью talkSPORT с одной стороны похвалил португальца за профессиональное отношение к своему делу, однако упрекнул за чрезмерный эгоизм. Ван дер Варт утверждал, что Роналду был одержим своими голами, что он был бы недоволен, если бы команда выиграла 6:0, но он не забил, и все было бы наоборот, если бы они уступили 2:3, но он отличился дважды.

Издание Maisfutebol опубликовало эти слова нидерландца в своем посту в Instagram, после чего в комментарии пришел Роналду, отреагировав на упреки.

"Кто этот парень?" – коротко прокомментировал публикацию португалец.

Роналду и ван дер Варт вместе выступали за "Реал" в сезоне 2009/10.