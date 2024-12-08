Роналду – о словах ван дер Варта об эгоизме Криштиану: Кто этот парень?
Португалец не стал мириться с упреками в свой адрес
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Нападающий "Ан-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на критику со стороны бывшего одноклубника "Реала" Рафаэля ван дер Варта.
Нидерландский экс-футболист в недавнем интервью talkSPORT с одной стороны похвалил португальца за профессиональное отношение к своему делу, однако упрекнул за чрезмерный эгоизм. Ван дер Варт утверждал, что Роналду был одержим своими голами, что он был бы недоволен, если бы команда выиграла 6:0, но он не забил, и все было бы наоборот, если бы они уступили 2:3, но он отличился дважды.
Издание Maisfutebol опубликовало эти слова нидерландца в своем посту в Instagram, после чего в комментарии пришел Роналду, отреагировав на упреки.
"Кто этот парень?" – коротко прокомментировал публикацию португалец.
Роналду и ван дер Варт вместе выступали за "Реал" в сезоне 2009/10.
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