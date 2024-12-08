Сирийские повстанцы захватили столицу Дамаск и объявили о падении режима Асада. Диктатор скрылся из города
Поддержанная россиянами сторона не выдержала давления
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Сирийские повстанцы утром 8 декабря объявили об освобождении столицы Сирии, города Дамаск.
"Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада", - говорится в их сообщении, которое они объявили на телевидении.
В то же время действующий президент страны, диктатор Башар Асад скрылся. Об этом сообщили повстанцы, а также Reuters и CNN.
В частности, согласно информации Reuters, самолет Syrian Air, предположительно с Асадом на борту, вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столица была захвачена повстанцами. Курс самолета сначала был в сторону прибрежного региона Сирии, оплот алавитской секты Асада, однако дальше после резкого разворота полетел в противоположном направлении. Через несколько минут самолет скрылся с карты.
Также сообщается, что международный аэропорт Дамаска перестал принимать и отправлять рейсы.
Кроме этого, премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали также выступил с заявлением. По его словам, правительство готово "протянуть руку" оппозиции и передать свои функции переходному правительству.
На видео распространенных в соцсетях видно, как десятки людей быстро проходят через контрольно-пропускные пункты и бегут к выходу, пытаясь скрыться из страны. Остальные жители Дамаска вышли на улицы встречать повстанцев.
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