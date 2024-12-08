Матчи на грузинской версии Setanta транслируются без комментаторов: известна причина
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Фото - Setanta Sports
Матчи на грузинской версии Setanta транслируются без комментаторов.
Телеканал на своей странице в социальной сети Facebook выпустил заявление, в котором сказали, что не могут проходить мимо ситуации в стране и выразили солидарность людям, которые хотят европейского будущего Грузии.
"Трансляция на Setanta Sports будет транслироваться без комментариев в Грузии, потому что психологически, эмоционально или физически нам сложно продолжать комментировать и игнорировать текущие события.
Солидарность согражданам, друзьям и коллегам, которые искренне верят и хотят западного будущего Грузии!", - написали на странице телеканала.
Напомним. В Грузии продолжаются протесты с 28 ноября. В тот день премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.
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