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Матчи на грузинской версии Setanta транслируются без комментаторов: известна причина

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Матчи на грузинской версии Setanta транслируются без комментаторов: известна причина

Фото - Setanta Sports

Новина українською

Матчи на грузинской версии Setanta транслируются без комментаторов.

Телеканал на своей странице в социальной сети Facebook выпустил заявление, в котором сказали, что не могут проходить мимо ситуации в стране и выразили солидарность людям, которые хотят европейского будущего Грузии.

"Трансляция на Setanta Sports будет транслироваться без комментариев в Грузии, потому что психологически, эмоционально или физически нам сложно продолжать комментировать и игнорировать текущие события.

Солидарность согражданам, друзьям и коллегам, которые искренне верят и хотят западного будущего Грузии!", - написали на странице телеканала.

Напомним. В Грузии продолжаются протесты с 28 ноября. В тот день премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

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Источник:
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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