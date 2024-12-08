Бывший игрок Манчестер Юнайтед и сборной Португалии завершил карьеру

Экс-вингер "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Луиш Нани в возрасте 38 лет объявил о завершении карьеры футболиста.

"Пришло время прощаться, я решил завершить свою карьеру профессионального игрока. Это был удивительный путь, и я хотел бы поблагодарить каждого человека, который помогал мне и поддерживал меня во время взлетов и падений на протяжении карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний. Пришло время перевернуть на новую страницу и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До новых встреч!", - написал Нани в соцсетях.