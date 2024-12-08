Бывший игрок Манчестер Юнайтед и сборной Португалии завершил карьеру
В 38 лет
Фото: melbournevictory.com.au
Экс-вингер "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Луиш Нани в возрасте 38 лет объявил о завершении карьеры футболиста.
"Пришло время прощаться, я решил завершить свою карьеру профессионального игрока. Это был удивительный путь, и я хотел бы поблагодарить каждого человека, который помогал мне и поддерживал меня во время взлетов и падений на протяжении карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний. Пришло время перевернуть на новую страницу и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До новых встреч!", - написал Нани в соцсетях.
The time has come to say goodbye, I have decided to finish my career as a professional player. It’s been an amazing ride and I wanted to thank every single person who has helped me and supported me through the highs and lows during a career which lasted over 20 years and gave me… pic.twitter.com/3ZuSMrPHcR— Nani (@luisnani) December 8, 2024
Футболист играл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче", "Валенсию", "Лацио", "Орландо", "Венецию", "Мельбурн", "Демирспор" и "Эштрелу". Всего Нани имеет в активе 616 матчей, забил 128 голов и отдал 145 ассистов.
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