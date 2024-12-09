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Опубликована команда 2024 года по версии FIFPro

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Лучшая одиннадцатка игроков мира

Опубликована команда 2024 года по версии FIFPro

Фото - FIFPRO - https://fifpro.org

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В лучшую команду 2024 года по версии FIFPRO попали сразу шесть игроков мадридского "Реала", включая Тони Крооса, который летом завершил свою игровую карьеру, и четыре игрока из "Манчестер Сити". Также в одиннадцатку лучших игроков года по версии профсоюза игроков попал Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля".

Участие в голосовании приняли 21 266 футболистов со всего мира.

  • Голкипер: Эдерсон (Бразилия), "Манчестер Сити"
  • Защитники: Дани Карвахаль (Испания) и Антонио Рюдигер (Германия) — оба "Реал Мадрид", Вирджил ван Дейк (Нидерланды), "Ливерпуль"
  • Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия) и Тони Кроос (Германия) — оба "Реал Мадрид", Кевин Де Брюйне (Бельгия) и Родри (Испания) — оба "Манчестер Сити"
  • Нападающие: Эрлинг Холанд (Норвегия), "Манчестер Сити", Килиан Мбаппе (Франция) и Винисиус Жуниор (Бразилия) — оба "Реал Мадрид"
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Источник:
FIFPro
Опубликовал: Андрей Журба
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