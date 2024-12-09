Опубликована команда 2024 года по версии FIFPro
Лучшая одиннадцатка игроков мира
Фото - FIFPRO - https://fifpro.org
В лучшую команду 2024 года по версии FIFPRO попали сразу шесть игроков мадридского "Реала", включая Тони Крооса, который летом завершил свою игровую карьеру, и четыре игрока из "Манчестер Сити". Также в одиннадцатку лучших игроков года по версии профсоюза игроков попал Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля".
Участие в голосовании приняли 21 266 футболистов со всего мира.
- Голкипер: Эдерсон (Бразилия), "Манчестер Сити"
- Защитники: Дани Карвахаль (Испания) и Антонио Рюдигер (Германия) — оба "Реал Мадрид", Вирджил ван Дейк (Нидерланды), "Ливерпуль"
- Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия) и Тони Кроос (Германия) — оба "Реал Мадрид", Кевин Де Брюйне (Бельгия) и Родри (Испания) — оба "Манчестер Сити"
- Нападающие: Эрлинг Холанд (Норвегия), "Манчестер Сити", Килиан Мбаппе (Франция) и Винисиус Жуниор (Бразилия) — оба "Реал Мадрид"
Introducing the 2024 FIFPRO Men's #World11, chosen by 21,266 players ????— FIFPRO (@FIFPRO) December 9, 2024
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???????? @DaniCarvajal92
???????? @VirgilvDijk
???????? @ToniRuediger
???????????????????????????? @BellinghamJude
???????? @KevinDeBruyne
???????? @ToniKroos
???????? Rodri
???????? @ErlingHaaland
???????? @KMbappe
???????? @ViniJr
By the players, for the players. pic.twitter.com/OoMcUZd3sK
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