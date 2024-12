Опубликована команда 2024 года по версии FIFPro

В лучшую команду 2024 года по версии FIFPRO попали сразу шесть игроков мадридского "Реала", включая Тони Крооса, который летом завершил свою игровую карьеру, и четыре игрока из "Манчестер Сити". Также в одиннадцатку лучших игроков года по версии профсоюза игроков попал Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля".

Участие в голосовании приняли 21 266 футболистов со всего мира.

Introducing the 2024 FIFPRO Men's #World11, chosen by 21,266 players ????



???????? Ederson



???????? @DaniCarvajal92

???????? @VirgilvDijk

???????? @ToniRuediger



???????????????????????????? @BellinghamJude

???????? @KevinDeBruyne

???????? @ToniKroos

???????? Rodri



???????? @ErlingHaaland

???????? @KMbappe

???????? @ViniJr



By the players, for the players. pic.twitter.com/OoMcUZd3sK