Опубликована команда 2024 года по версии FIFPro

В лучшую команду 2024 года по версии FIFPRO попали сразу шесть игроков мадридского "Реала", включая Тони Крооса, который летом завершил свою игровую карьеру, и четыре игрока из "Манчестер Сити". Также в одиннадцатку лучших игроков года по версии профсоюза игроков попал Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля".

Участие в голосовании приняли 21 266 футболистов со всего мира.

Голкипер: Эдерсон (Бразилия), "Манчестер Сити"

Защитники: Дани Карвахаль (Испания) и Антонио Рюдигер (Германия) — оба "Реал Мадрид", Вирджил ван Дейк (Нидерланды), "Ливерпуль"

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия) и Тони Кроос (Германия) — оба "Реал Мадрид", Кевин Де Брюйне (Бельгия) и Родри (Испания) — оба "Манчестер Сити"

Нападающие: Эрлинг Холанд (Норвегия), "Манчестер Сити", Килиан Мбаппе (Франция) и Винисиус Жуниор (Бразилия) — оба "Реал Мадрид"