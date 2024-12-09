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Роналду-младший хотел бы сыграть вместе с отцом в одной команде

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Вышел новый выпуск на YouTube-канале Криштиану Роналду

Роналду-младший хотел бы сыграть вместе с отцом в одной команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сын легендарного футболиста Криштиану Роналду рассказал, что хотел бы сыграть в одной команде со своим отцом.

Об этом юный футболист сообщил в новом выпуске на YouTube-канале своего отца.

На вопрос о том, хотел бы он повторить успех баскетболистов Леброна и Брони Джеймсов, которые вместе выступают за "Лос-Анджелес Лейкерс", Роналду-младший ответил: "Я надеюсь, что да, получится".

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший
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Источник:
a bola
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.12.2024 в 20:30
На пастбище верблюдов вышли и сыгали. В чем проблема?
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.12.2024 в 20:30
На пастбище верблюдов вышли и сыгали. В чем проблема?
Ответить
0
0

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