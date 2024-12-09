Роналду-младший хотел бы сыграть вместе с отцом в одной команде
Вышел новый выпуск на YouTube-канале Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine
Сын легендарного футболиста Криштиану Роналду рассказал, что хотел бы сыграть в одной команде со своим отцом.
Об этом юный футболист сообщил в новом выпуске на YouTube-канале своего отца.
На вопрос о том, хотел бы он повторить успех баскетболистов Леброна и Брони Джеймсов, которые вместе выступают за "Лос-Анджелес Лейкерс", Роналду-младший ответил: "Я надеюсь, что да, получится".
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Источник:a bola
Опубликовал: Екатерина Власова
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.12.2024 в 20:30
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