Роналду-младший хотел бы сыграть вместе с отцом в одной команде

Сын легендарного футболиста Криштиану Роналду рассказал, что хотел бы сыграть в одной команде со своим отцом.

Об этом юный футболист сообщил в новом выпуске на YouTube-канале своего отца.

На вопрос о том, хотел бы он повторить успех баскетболистов Леброна и Брони Джеймсов, которые вместе выступают за "Лос-Анджелес Лейкерс", Роналду-младший ответил: "Я надеюсь, что да, получится".

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