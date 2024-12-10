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Экс-игрок Металлиста - об отстранении из-за допинга: Я имел статус чемпиона мира, а теперь мне никто не звонит

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С вершины падать очень болезненно

Экс-игрок Металлиста - об отстранении из-за допинга: Я имел статус чемпиона мира, а теперь мне никто не звонит

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После победы Аргентины на Чемпионате мира в Катаре, Папу Гомес сдал положительный тест на употребление наркотиков во время выступлений за "Севилью" и был дисквалифицирован на два года. Этот запрет начал действовать еще в прошлом году, однако полузащитник довольно болезненно переживает этот период.

"Я имел статус чемпиона мира, а теперь мне никто не звонит. Я исчез со сцены, я больше не могу играть. С этим надо жить. Ты не лучший, когда ты там, и ты не худший сейчас. Просто ты должен отдавать приоритет другим вещам... Когда я получил максимальное наказание, мой мир разрушился. Я пытаюсь смириться с тем, что образ "Папу" Гомеса подходит к концу, что я перестаю существовать и становлюсь обычным человеком, семьянином. Я работаю над своим эго, чтобы немного пригасить его и попытаться выжить вместе с "Алехандро"", - цитирует слова аргентинца Foot Mercato.

Отметим, что срок действия дисквалификации 36-летнего Папу Гомеса завершается 19 октября 2025 года. В свое время Папу Гомес играл в Украине за "Металлист" (2013 - 2014).

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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