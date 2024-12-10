  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-игрок Манчестер Юнайтед заводит трибуны в своём клубе. Видео

Общие новости

Принял правильное решение

Экс-игрок Манчестер Юнайтед заводит трибуны в своём клубе. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок Манчестер Юнайтед заводит трибуны в своём клубе.

Джесси Лингард, играющий в южнокорейском "Сеуле", чувствует себя комфортно в клубе. В сеть попало видео, как англичанин заводит трибуны.

Лингард бегал – болельщики кричали. Англичанин прижал пальцем губы - трибуны затихли. После полузащитник показал жесты игры на барабанах и волны – трибуны зажглись овациями.

В этом сезоне Лингард в 26-ти играх забил 6 голов и отдал 3 голевых передачи.

Джесси Лингард – воспитанник "Манчестер Юнайтед". В "Сеул" он перешёл в феврале 2024 года после перерыва по семейным обстоятельствам.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Металлиста - об отстранении из-за допинга: Я имел статус чемпиона мира, а теперь мне никто не звонит
yellow-arrow
Клубы Саудовской Аравии проявляют интерес к основному игроку МЮ
yellow-arrow
Источник: один из лидеров Александрии может перейти в клуб из азиатской лиги
Джесси Лингард ФК Сеул
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости