Экс-игрок Манчестер Юнайтед заводит трибуны в своём клубе. Видео

Экс-игрок Манчестер Юнайтед заводит трибуны в своём клубе.

Джесси Лингард, играющий в южнокорейском "Сеуле", чувствует себя комфортно в клубе. В сеть попало видео, как англичанин заводит трибуны.

Лингард бегал – болельщики кричали. Англичанин прижал пальцем губы - трибуны затихли. После полузащитник показал жесты игры на барабанах и волны – трибуны зажглись овациями.

Jesse Lingard enjoying his time at South Korean club FC Seoul ????????????



pic.twitter.com/Upd0TJ7nFL — CentreGoals. (@centregoals) December 9, 2024

В этом сезоне Лингард в 26-ти играх забил 6 голов и отдал 3 голевых передачи.

Джесси Лингард – воспитанник "Манчестер Юнайтед". В "Сеул" он перешёл в феврале 2024 года после перерыва по семейным обстоятельствам.