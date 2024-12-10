Экс-игрок Манчестер Юнайтед заводит трибуны в своём клубе. Видео
Принял правильное решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок Манчестер Юнайтед заводит трибуны в своём клубе.
Джесси Лингард, играющий в южнокорейском "Сеуле", чувствует себя комфортно в клубе. В сеть попало видео, как англичанин заводит трибуны.
Лингард бегал – болельщики кричали. Англичанин прижал пальцем губы - трибуны затихли. После полузащитник показал жесты игры на барабанах и волны – трибуны зажглись овациями.
Jesse Lingard enjoying his time at South Korean club FC Seoul ????????????— CentreGoals. (@centregoals) December 9, 2024
pic.twitter.com/Upd0TJ7nFL
В этом сезоне Лингард в 26-ти играх забил 6 голов и отдал 3 голевых передачи.
Джесси Лингард – воспитанник "Манчестер Юнайтед". В "Сеул" он перешёл в феврале 2024 года после перерыва по семейным обстоятельствам.
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