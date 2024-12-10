Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Эстонии объявил о завершении карьеры.

Рагнар Клаван опубликовал в социальной сети Instagram пост, в котором объявил своё решение и поблагодарил свою семью, тренеров.

"Сегодня я прощаюсь со своей первой любовью. Я заканчиваю свой путь, который начался в 15 лет и длился 24 года в качестве профессионального футболиста. Спасибо футбольным фанатам за то, что были со мной! Спасибо моим родителям, сестрам, всем моим друзьям и товарищам по команде. Отдельное спасибо моей жене Лили, чья поддержка была неоценима. Бесчисленное количество хороших, но и трудных моментов, когда ты была рядом со мной. Спасибо моим любимым детям Ромери, Ронану и Луне.

Памятны выход в плей-офф квалификации чемпионата Европы со сборной Эстонии и весь 2011 год, а также чемпионат Голландии и финал Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Мне повезло, что у меня была возможность поработать с несколькими лучшими тренерами мира.

Но самое главное - это примеры для подражания, которые формируют наш путь в спорте. Я искренне благодарен Арне Грауманну и Айвару Лиллевере за то, что они были моими юными тренерами. Они привили мне первую уверенность в себе и желание мечтать о большом. Это "начало" имеет такое решающее значение!

Были сложные моменты - но если бы я мог, я бы повторил гонку, не моргнув глазом.", - сказал Клаван.