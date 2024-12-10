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Экс-игрок Ливерпуля и сборной Эстонии объявил о завершении карьеры

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После 24-х лет

Экс-игрок Ливерпуля и сборной Эстонии объявил о завершении карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Эстонии объявил о завершении карьеры.

Рагнар Клаван опубликовал в социальной сети Instagram пост, в котором объявил своё решение и поблагодарил свою семью, тренеров.

"Сегодня я прощаюсь со своей первой любовью. Я заканчиваю свой путь, который начался в 15 лет и длился 24 года в качестве профессионального футболиста. Спасибо футбольным фанатам за то, что были со мной! Спасибо моим родителям, сестрам, всем моим друзьям и товарищам по команде. Отдельное спасибо моей жене Лили, чья поддержка была неоценима. Бесчисленное количество хороших, но и трудных моментов, когда ты была рядом со мной. Спасибо моим любимым детям Ромери, Ронану и Луне.

Памятны выход в плей-офф квалификации чемпионата Европы со сборной Эстонии и весь 2011 год, а также чемпионат Голландии и финал Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Мне повезло, что у меня была возможность поработать с несколькими лучшими тренерами мира.

Но самое главное - это примеры для подражания, которые формируют наш путь в спорте. Я искренне благодарен Арне Грауманну и Айвару Лиллевере за то, что они были моими юными тренерами. Они привили мне первую уверенность в себе и желание мечтать о большом. Это "начало" имеет такое решающее значение!

Были сложные моменты - но если бы я мог, я бы повторил гонку, не моргнув глазом.", - сказал Клаван.

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Также эстонский защитник вспомнил свой первый путь.

"Наконец. Путешествие во времени, которое началось в Вильянде в 90-х годах. В возрасте 13 лет я мечтал попасть в английский высший дивизион. Это заняло 17 лет, но это было сделано(!) и вишенкой на торте был, конечно, Ливерпуль.

Сегодня я прощаюсь со своей "первой любовью", закрывая главу о 24 невероятных годах профессионального футболиста.

Так много нужно благодарить - мою семью, друзей, товарищей по команде и тренеров", - резюмировал Клайн.

Последним клубом Рагнара Клавана был эстонский "Калев". В 13-ти играх Премиум-Лиги защитник забил гол и получил 4 жёлтые карточки.

Всего на счету эстонского защитника 618 сыгранных матчей за все клубы и 33 забитых гола. Больше всего матчей сыграно за "Аугсбург" - 140 поединков.

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Рагнар Клаван
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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