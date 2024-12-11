В Бельгии назвали одного из претендентов на замену Тедеско. Он уже пересекался с украинской командой

Бывший главный тренер "Шальке" и "РБ Лейпциг" возглавляет "красных дьяволов" с февраля 2023 года. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала Евро-2024 и заняла 3 место в группе Дивизиона А Лиги наций. В восьми последних матчах национальная команда одержала только одну победу.

По информации RTBF, Королевская бельгийская футбольная ассоциация активно ищет замену 39-летнему специалисту. Спортивный директор организации Венсан Маннерт уже связался с Мишелем Прюдоммом.

Ранее кандидат на пост работал на родине со "Стандардом", "Гентом", а также тренировал "Твенте" и "Аль-Шабаб". В ¼ финала Лиги Европы 2014/15 "Днепр" выбил его во главе "Брюгге" (0:0, 0:1). В 2020 году экс-кипер "Бенфики" объявил о завершении карьеры.