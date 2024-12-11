В Китае на 11 лет засудили экс-секретаря футбольной ассоциации – известна причина

В Китае на 11 лет засудили экс-секретаря футбольной ассоциации.

По информации "Синьхуа", суд в среду приговорил Лю И, бывшего генерального секретаря Китайской футбольной ассоциации (CFA), к 11 годам тюремного заключения, признав его виновным во взяточничестве.

Также по решению суда он был оштрафован на 3,6 миллиона юаней (около 500 000 долларов США).

"Приговор вынесен по итогам публичного судебного разбирательства и является частью более масштабных усилий по искоренению коррупции в китайском футболе, который в последние годы находится под пристальным вниманием", - сообщил источник.

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Все активы, полученные незаконным путём, конфискуют и передадут в государственную казну. В случае выявления недостачи – расследование продолжится.