  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

В Китае на 11 лет засудили экс-секретаря футбольной ассоциации – известна причина

Общие новости

Благодаря усилиям по искоренению коррупции

В Китае на 11 лет засудили экс-секретаря футбольной ассоциации – известна причина

Express

В Китае на 11 лет засудили экс-секретаря футбольной ассоциации.

По информации "Синьхуа", суд в среду приговорил Лю И, бывшего генерального секретаря Китайской футбольной ассоциации (CFA), к 11 годам тюремного заключения, признав его виновным во взяточничестве.

Также по решению суда он был оштрафован на 3,6 миллиона юаней (около 500 000 долларов США).

"Приговор вынесен по итогам публичного судебного разбирательства и является частью более масштабных усилий по искоренению коррупции в китайском футболе, который в последние годы находится под пристальным вниманием", - сообщил источник.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Все активы, полученные незаконным путём, конфискуют и передадут в государственную казну. В случае выявления недостачи – расследование продолжится.

По теме
yellow-arrow
Фиаско Шахтера, первые поражения Интера и Аталанты, изменения в структуре Динамо. Главные новости за 10 декабря.
yellow-arrow
В Бельгии назвали одного из претендентов на замену Тедеско. Он уже пересекался с украинской командой
yellow-arrow
Экс-игрок Ливерпуля и сборной Эстонии объявил о завершении карьеры
Китай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сіньхуа
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости