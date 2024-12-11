Гаттузо побрил бороду, с которой не расставался 22 года
Это решение стало частью благотворительной кампании
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Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо, который возглавляет хорватский "Хайдук", удивил болельщиков и футбольную общественность неожиданным решением.
Специалист сбрил бороду, с которой не расставался 22 года.
Это решение стало частью благотворительной кампании "Аукцион бороды". Благодаря этому удалось собрать 10 000 евро. Собранные средства пойдут на благотворительность.
???? Gennaro Gattuso, entrenador del Hajduk Split, decidió afeitarse su barba 22 años después como parte de la campaña benéfica Beard Auction, en Croacia.— Soy Calcio (@SoyCalcio_) December 11, 2024
Este gesto simbólico se saldó con la recaudación de más de 10.000 euros. pic.twitter.com/oX67R3kiHi
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