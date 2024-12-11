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Гаттузо побрил бороду, с которой не расставался 22 года

Общие новости

Это решение стало частью благотворительной кампании

Гаттузо побрил бороду, с которой не расставался 22 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо, который возглавляет хорватский "Хайдук", удивил болельщиков и футбольную общественность неожиданным решением.

Специалист сбрил бороду, с которой не расставался 22 года.

Это решение стало частью благотворительной кампании "Аукцион бороды". Благодаря этому удалось собрать 10 000 евро. Собранные средства пойдут на благотворительность.

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Дженнаро Гаттузо Хайдук (Сплит)
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Лекарь (село Дарниця)
11.12.2024 в 21:11
Красунчик
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
11.12.2024 в 21:11
Красунчик
Ответить
0
0

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