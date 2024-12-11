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Google назвал самого популярного футболиста в мире, которого вводили в поиске в 2024 году

Общие новости
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Уступил по популярности лишь боксёрам

Google назвал самого популярного футболиста в мире, которого вводили в поиске в 2024 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Google назвал самого популярного футболиста в мире, которого вводили в поиске.

17-летний футболист сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямал вошёл в ТОП-5 самых популярных спортсменов в поиске Google за последние 12 месяцев.

Ямаль уступает по популярности алжирской скандальной боксёрке Иман Хелиф и боксёру Майку Тайсону.

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На 6-м месте по популярности в поиске футболист испанского "Атлетика" и сборной Испании Нико Уильямс, а на 10-м месте обладатель Золотого Мяча 2024 и футболист "Манчестер Сити"и сборной Испании Родри.

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Источник:
Google's Year in Search 2024
Опубликовал: Владислав Прийменко
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