Google назвал самого популярного футболиста в мире, которого вводили в поиске.

17-летний футболист сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямал вошёл в ТОП-5 самых популярных спортсменов в поиске Google за последние 12 месяцев.

Ямаль уступает по популярности алжирской скандальной боксёрке Иман Хелиф и боксёру Майку Тайсону.

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На 6-м месте по популярности в поиске футболист испанского "Атлетика" и сборной Испании Нико Уильямс, а на 10-м месте обладатель Золотого Мяча 2024 и футболист "Манчестер Сити"и сборной Испании Родри.