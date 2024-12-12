Перестрелка в Дортмунде, ЧМ-2030 на 3 континентах и очередной украинец в Жироне. Главные новости за 11 декабря

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 11 декабря.

"Барселона" на выезде перестреляла "Боруссию" в результативном поединке в Дортмунде. Серу Гирасси и Ферран Торрес ушли с поля с дублями. Каталонцы таким образом закрепились на второй позиции, а подопечные Нури Шахина впервые в сезоне уступили дома.

"Манчестер Сити" потерпел второе фиаско в трех последних турах ЛЧ. Выезд в Турин закончился для команды Гвардиолы проваленным вторым таймом. "Ювентус" сегодняшнего соперника обогнал, а вот чемпионам Англии придется постараться для сохранения места в топ-24 – терять очки нельзя, а после НГ ехать в гости к ПСЖ.

Домашнюю победу одержал и другой итальянский гранд. Правда, "Милан" свою 4-ю викторию кряду заполучил весьма неубедительным способом. "Россонери" дожали скромную "Црвену Звезду" за счет спорного гола в концовке, по дороге потеряв 2 игроков основы из-за травм.

ФИФА определилась с странами-хозяевам Чемпионатов мира 2030 и 2034. ЧМ-2030 пройдет сразу на трех континентах и в 6 странах. Большая часть матчей пройдет в Испании и Португалии. А через 4 года мундиаль примет Саудовская Аравия, ведь Австралия отозвала свою заявку.

"Жирона" продолжает активно работать на украинском рынке. В ближайшее время каталонский клуб подпишет контракт с голкипером молодежной сборной Украины Владиславом Крапивцовым. Выпускник "Днепра-1" уже несколько недель тренируется с первой командой, за которые убедил тренерский штаб в своих способностях.