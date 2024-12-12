Суперлига разрабатывает платформу для трансляций матчей турнира
Ключевой идеей Суперлиги стало введение бесплатного доступа к матчам для болельщиков
The Super League Site
Несмотря на трехлетнюю паузу после громкого анонса, проект Суперлиги продолжает жить.
По словам президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, компания-организатор A22 сосредоточила свои усилия на разработке инновационной платформы для трансляции матчей, которая сделает футбол доступным для всех болельщиков мира бесплатно.
Ключевой идеей Суперлиги стало введение бесплатного доступа к матчам для болельщиков через специальное приложение. Платная опция предусматривает отсутствие рекламы. Разработка платформы Unify, которая позволит транслировать матчи, является сейчас приоритетным направлением работы A22.
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