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Суперлига разрабатывает платформу для трансляций матчей турнира

Общие новости

Ключевой идеей Суперлиги стало введение бесплатного доступа к матчам для болельщиков

Суперлига разрабатывает платформу для трансляций матчей турнира

The Super League Site

Новина українською

Несмотря на трехлетнюю паузу после громкого анонса, проект Суперлиги продолжает жить.

По словам президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, компания-организатор A22 сосредоточила свои усилия на разработке инновационной платформы для трансляции матчей, которая сделает футбол доступным для всех болельщиков мира бесплатно.

Ключевой идеей Суперлиги стало введение бесплатного доступа к матчам для болельщиков через специальное приложение. Платная опция предусматривает отсутствие рекламы. Разработка платформы Unify, которая позволит транслировать матчи, является сейчас приоритетным направлением работы A22.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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