Суперлига разрабатывает платформу для трансляций матчей турнира

Несмотря на трехлетнюю паузу после громкого анонса, проект Суперлиги продолжает жить.

По словам президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, компания-организатор A22 сосредоточила свои усилия на разработке инновационной платформы для трансляции матчей, которая сделает футбол доступным для всех болельщиков мира бесплатно.

Ключевой идеей Суперлиги стало введение бесплатного доступа к матчам для болельщиков через специальное приложение. Платная опция предусматривает отсутствие рекламы. Разработка платформы Unify, которая позволит транслировать матчи, является сейчас приоритетным направлением работы A22.