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Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги: Судейство всегда было сложным, но оно изменилось из-за социальных сетей

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Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги: Судейство всегда было сложным, но оно изменилось из-за социальных сетей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги рассказал о сложностях работы арбитром.

Джонатан Мосс в интервью The Athletic заявил, что футбол требует большего от судей и с развитием соцсетей судьям стало сложнее.

"Я думаю, что судейство всегда было сложным, но я думаю, что оно изменилось из-за социальных сетей. Несомненно, эффект действует круглосуточно. Это просто сделало задачу невероятно сложной.

Считаю, что люди просто ожидают от судей и игроков всё большего и большего. Теперь люди могут сидеть и писать всё, что им вздумается, о ком угодно, и это, очевидно, влияет на молодых судей. Из-за всей этой напряжённости и пристального внимания, а также из-за того, что бывшие судьи просто критикуют всё подряд, иногда это не самое приятное место", - сказал Мосс.

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Джонfnfy Мосс завершил судейство в Английской Премьер-Лиге в конце сезона 2021/22.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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