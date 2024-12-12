Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги: Судейство всегда было сложным, но оно изменилось из-за социальных сетей
Сказал, что думает по этому
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги рассказал о сложностях работы арбитром.
Джонатан Мосс в интервью The Athletic заявил, что футбол требует большего от судей и с развитием соцсетей судьям стало сложнее.
"Я думаю, что судейство всегда было сложным, но я думаю, что оно изменилось из-за социальных сетей. Несомненно, эффект действует круглосуточно. Это просто сделало задачу невероятно сложной.
Считаю, что люди просто ожидают от судей и игроков всё большего и большего. Теперь люди могут сидеть и писать всё, что им вздумается, о ком угодно, и это, очевидно, влияет на молодых судей. Из-за всей этой напряжённости и пристального внимания, а также из-за того, что бывшие судьи просто критикуют всё подряд, иногда это не самое приятное место", - сказал Мосс.
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Джонfnfy Мосс завершил судейство в Английской Премьер-Лиге в конце сезона 2021/22.
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