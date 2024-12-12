Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги: Судейство всегда было сложным, но оно изменилось из-за социальных сетей

Бывший арбитр Английской Премьер-Лиги рассказал о сложностях работы арбитром.

Джонатан Мосс в интервью The Athletic заявил, что футбол требует большего от судей и с развитием соцсетей судьям стало сложнее.

"Я думаю, что судейство всегда было сложным, но я думаю, что оно изменилось из-за социальных сетей. Несомненно, эффект действует круглосуточно. Это просто сделало задачу невероятно сложной.

Считаю, что люди просто ожидают от судей и игроков всё большего и большего. Теперь люди могут сидеть и писать всё, что им вздумается, о ком угодно, и это, очевидно, влияет на молодых судей. Из-за всей этой напряжённости и пристального внимания, а также из-за того, что бывшие судьи просто критикуют всё подряд, иногда это не самое приятное место", - сказал Мосс.