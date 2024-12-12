Генеральный директор Аль-Хиляля отрицает интерес клуба к Криштиану Роналду
Он не наш игрок (с)
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Генеральный директор "Аль-Хиляля" Эстеве Кальзада опроверг слухи о заинтересованности клуба в подписании нападающего Криштиану Роналду:
"Это звучит как научная фантастика.
Роналду не наш игрок, поэтому трудно это комментировать. Он не является свободным агентом, и обсуждать это неуместно".
Криштиану выступает за "Аль-Наср" с 1 января 2023 года. За это время форвард забил 74 гола и отдал 18 результативных передач в 83 матчах.
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Источник:GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
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