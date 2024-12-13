Динамо вылетает из ЛЕ, Карраско покинул ЛНЗ, а в Жироне появился еще один украинец. Главные новости за 12 декабря
Самые интересные новости за 12 декабря, которые вы могли пропустить
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"Динамо" проигрывает "Сосьедаду" и досрочно вылетает из Лиги Европы
Вчера киевское "Динамо" противостояло испанскому "Сосьедаду" в рамках 6-го тура Лиги Европы. До этого команда Шовковского проиграла все матчи в этом турнире и вчерашняя встреча, к сожалению, исключением не стала. Еще в первом тайме испанцы решили судьбу игры в свою пользу, оформив 3 гола.
После этого поражения у "Динамо" нет даже теоретических шансов на выход в раунд плей-офф, ведь для этого нужно попадать как минимум в топ-24. А чтобы туда попасть нужно набирать 7 очков. Киевляне максимум могут набрать 6, ведь осталось 2 матча.
Лига Европы. Победы "Ромы" Довбика и "Манчестер Юнайтед" / "Лацио" продолжает победное шествие, а "Тоттенхэм" теряет очки в Шотландии
Вчера прошло немало матчей в рамках Лиги Европы. Среди самых интересных мы выделим победу "Ромы" без Артема Довбика в стартовом составе. Противостояли они "Браге" и практически не заметили соперника. Также в параллельной игре "Манчестер Юнайтед" сначала привезли гол против "Виктории Пльзень", а затем героически отыгрались благодаря дублю Расмуса Хойлунда.
Во втором временном слоте играли действующие лидеры таблицы "Лацио", они обыграли "Аякс" на выезде и снова забил нестареющий Педро. Также Райан Шерки помог "Лиону" обыграть "Айнтрахт" с Мармушем, а "Тоттенхэм" спасся от поражения в конце игры с "Рейнджерс". Об этих и других матчах можете почитать в наших отчетах.
Лига конференций. "Фиорентина" разгромила Таловерова и его "ЛАСК", "Легия" впервые проигрывает / "Гент" разгромил сербов и неожиданная победа "Омонии"
Параллельно с Лигой Европы также проходили матчи и в третьем по силе еврокубке. Там сразу же выделяется разгромная победа "Фиорентины" со счетом 7:0, один из голов украинец Таловеров буквально подарил сопернику, его команда была разбита. "Легия" уступила "Лугано", хотя до этого исключительно побеждала в турнире. "Гент" спокойно разобрался с "Бачкой-Тополой" у себя дома. Об этих и других матчах можете почитать в наших отчетах.
"Челси" Михаила Мудрик досрочно вышли в 1/8 Лиги Конференций
Вчера команда Энцо Марески играла свой матч против "Астаны" в Казахстане при сильном морозе и практически промерзшем газоне. Несмотря на такие обстоятельства и далеко не основных исполнителей, им удалось одержать победу. Мудрик этот матч пропускал из-за болезни, поэтому он даже не полетел с командой на матч.
Эта победа лондонцев означает, что даже если они проиграют в последнем туре против "Шемрок Роверс", они не опустятся ниже 8-го места. Поэтому они досрочно вышли в 1/8 турнира.
"ЛНЗ" прекратил сотрудничество с Карраско
Футбольный клуб "ЛНЗ" сообщил о том, что главный тренер Андрес Карраско, возглавивший клуб летом 2024 года, покидает команду. Также известно, что черкасскую команду покинул помощник главного тренера Эдгар Морагас. Отмечается, что на матч 17-го тура УПЛ против "Александрии", который состоится в субботу, 14 декабря, команду выведет и.о. главного тренера Андрей Дикань.
"Жирона" официально объявила о подписании Крапивцова
Испанская "Жирона" официально объявила о подписании украинского голкипера Владислава Крапивцова. На сайте клуба Ла Лиги говорится, что голкипер юношеской сборной Украины U-19 стал новым игроком в составе "красно-белых", присоединившись к ним на правах свободного агента и подписав контракт с клубом до 2029 года.
19-летний вратарь — воспитанник академии СК "Днепр-1", проведя 25 матчей в молодежном чемпионате Украины. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.
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