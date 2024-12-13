  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Патрис Эвра: Роналду мог перейти в ПСЖ

Общие новости

Бывший одноклубник звездного португальца поделился эксклюзивной информацией

Патрис Эвра: Роналду мог перейти в ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал о том, как Криштиану Роналду мог оказаться в "ПСЖ".

"Хотел ли Криштиану когда-то перейти в "Пари Сен-Жермен"? Да, это было еще до того, как он подписал контракт с "Ювентусом" в 2018 году. У него были предложения от "ПСЖ", "Арсенала", "Челси" и "Ювентуса". Он сказал, что никогда не перейдет в "Арсенал". Его интересовал проект парижан».

Читайте такжеМарсель заинтересован в подписании одноклубника Михаила Мудрика

"Можно бесконечно критиковать Криштиану, но он бы смог адаптироваться во Франции. Он бы приложил усилия, как он это делает в Саудовской Аравии", — сказал Эвра в интервью для RMC Sport.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Патрис Эвра и Криштиану Роналду играли вместе за "МЮ" в период с 2005 по 2009 год, проведя 121 матч за одну команду.

По теме
yellow-arrow
Позор! ФИФА показала карту Украины без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026
yellow-arrow
Динамо вылетает из ЛЕ, Карраско покинул ЛНЗ, а в Жироне появился еще один украинец. Главные новости за 12 декабря
yellow-arrow
Генеральный директор Аль-Хиляля отрицает интерес клуба к Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Патрис Эвра Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости