Патрис Эвра: Роналду мог перейти в ПСЖ

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал о том, как Криштиану Роналду мог оказаться в "ПСЖ".

"Хотел ли Криштиану когда-то перейти в "Пари Сен-Жермен"? Да, это было еще до того, как он подписал контракт с "Ювентусом" в 2018 году. У него были предложения от "ПСЖ", "Арсенала", "Челси" и "Ювентуса". Он сказал, что никогда не перейдет в "Арсенал". Его интересовал проект парижан».

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"Можно бесконечно критиковать Криштиану, но он бы смог адаптироваться во Франции. Он бы приложил усилия, как он это делает в Саудовской Аравии", — сказал Эвра в интервью для RMC Sport.

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Напомним, что Патрис Эвра и Криштиану Роналду играли вместе за "МЮ" в период с 2005 по 2009 год, проведя 121 матч за одну команду.