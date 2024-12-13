Бывший тренер сборной Китая был приговорен к 20 годам тюрьмы

Бывший игрок "Эвертона" и "Шеффилд Юнайтед" Ли Ти получил 20 лет тюрьмы.

Как сообщает издание The Sun, 47-летнего Ли Ти признали виновным во взяточничестве, а также в причастности к договорным матчам во время его работы на посту главного тренера сборной Китая и клубов "Хэбэй Чайна Форчун" и "Ухань Залл".

Ли Ти был назначен главным тренером сборной Китая в январе 2020 года, а в декабре 2021 года он был вынужден уйти в отставку. В ноябре 2022 года правящая партия КНР начала расследование в отношении возможных махинаций с его стороны в период с 2015 по 2021 год.

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В период с 2002 года по 2008 год Ли Ти играл за английские "Эвертон" и "Шеффилд Юнайтед", в общей сложности проведя 34 поединка в АПЛ за это время. Он является одним из семи китайских футболистов, которые играли в чемпионате Англии.