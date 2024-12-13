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Родри - лучший футболист 2024 года по версии IFFHS

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Родри - лучший футболист 2024 года по версии IFFHS

ITV Football via X

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала свой ежегодный рейтинг лучших футболистов мира.

По итогам 2024 года, первое место занял полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Топ-10 игроков 2024 года по версии IFFHS:

  • 1. Родри ("Манчестер Сити") - 191 балл.
  • 2. Винисиус Жуниор ("Реал") - 166;
  • 3. Джуд Беллингем ("Реал") - 62;
  • 4. Ламин Ямал ("Барселона") - 39;
  • 5-6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 35;
  • 5-6. Даниэль Карвахаль ("Реал") - 35;
  • 7. Тони Кроос ("Реал") - 10;
  • 8. Харри Кейн ("Бавария") - 9;
  • 9. Лаутаро Мартинес ("Интер") - 8;
  • 10. Кильян Мбаппе ("Реал"/"ПСЖ") - 7.
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IFFHS Рейтинг IFFHS Родри Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Ламин Ямаль
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