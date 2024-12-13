Родри - лучший футболист 2024 года по версии IFFHS
Кто на втором месте?
ITV Football via X
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала свой ежегодный рейтинг лучших футболистов мира.
По итогам 2024 года, первое место занял полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.
Топ-10 игроков 2024 года по версии IFFHS:
- 1. Родри ("Манчестер Сити") - 191 балл.
- 2. Винисиус Жуниор ("Реал") - 166;
- 3. Джуд Беллингем ("Реал") - 62;
- 4. Ламин Ямал ("Барселона") - 39;
- 5-6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 35;
- 5-6. Даниэль Карвахаль ("Реал") - 35;
- 7. Тони Кроос ("Реал") - 10;
- 8. Харри Кейн ("Бавария") - 9;
- 9. Лаутаро Мартинес ("Интер") - 8;
- 10. Кильян Мбаппе ("Реал"/"ПСЖ") - 7.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сборная Украины получила соперников в отборе на чемпионат мира-2026
- Президент Полесья анонсировал два зимних трансфера
- Бойкот? В Динамо назвали причину короткой пресс-конференции Шовковского после провала в ЛЕ
- Эмоциональная игра в Житомире, Интер Майами завершил сотрудничество с Кривцовым. Главные новости за 9 декабря
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000