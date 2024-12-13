УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Сербии за поведение болельщиков
УЕФА наложил санкции
Фото: Сербія
УЕФА наложил строгие санкции на Футбольную ассоциацию Сербии за проявления расизма и хулиганства со стороны болельщиков во время матчей Лиги наций.
Сербские фанаты на матче против Швейцарии пытались поджечь албанский флаг. Были зафиксированы другие инциденты, связанные с использованием пиротехники, а также вандализм и нарушение правил поведения.
Федерация Сербии получила запрет на продажу билетов на следующие два выездных матча команды в соревнованиях УЕФА и должна закрыть части своего стадиона во время двух домашних матчей.
УЕФА также наложил штраф - 173 000 евро.
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Источник:Еuro news
Опубликовал: Екатерина Власова
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