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УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Сербии за поведение болельщиков

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УЕФА наложил санкции

УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Сербии за поведение болельщиков

Фото: Сербія

Новина українською

УЕФА наложил строгие санкции на Футбольную ассоциацию Сербии за проявления расизма и хулиганства со стороны болельщиков во время матчей Лиги наций.

Сербские фанаты на матче против Швейцарии пытались поджечь албанский флаг. Были зафиксированы другие инциденты, связанные с использованием пиротехники, а также вандализм и нарушение правил поведения.

Федерация Сербии получила запрет на продажу билетов на следующие два выездных матча команды в соревнованиях УЕФА и должна закрыть части своего стадиона во время двух домашних матчей.

УЕФА также наложил штраф - 173 000 евро.

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Источник:
Еuro news
Опубликовал: Екатерина Власова
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