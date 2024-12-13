УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Сербии за поведение болельщиков

УЕФА наложил строгие санкции на Футбольную ассоциацию Сербии за проявления расизма и хулиганства со стороны болельщиков во время матчей Лиги наций.

Сербские фанаты на матче против Швейцарии пытались поджечь албанский флаг. Были зафиксированы другие инциденты, связанные с использованием пиротехники, а также вандализм и нарушение правил поведения.

Федерация Сербии получила запрет на продажу билетов на следующие два выездных матча команды в соревнованиях УЕФА и должна закрыть части своего стадиона во время двух домашних матчей.

УЕФА также наложил штраф - 173 000 евро.