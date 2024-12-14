Карта Украины без Крыма от ФИФА, соперники сине-желтых в отборе на Мундиаль. Главные новости за 13 декабря

Во время трансляции жеребьевки отбора на чемпионат мира 2026 года ФИФА показала графику стран Европы, которые не смогут сыграть друг с другом во время квалификации. Согласно правилам, сборная Украины не может встретиться с Беларусью, на этом сделали акцент. Однако карта Украины была изображена без полуострова Крым.

В пятницу, 13 декабря в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка группового этапа отбора чемпионата мира-2026 по футболу в зоне УЕФА. Своих соперников узнала и Украина, которая находилась во второй корзине. И да, подопечные Сергея Реброва попали в группу D. Наша группа выглядит следующим образом: победитель 1/4 финала Лиги наций Франция - Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан. Уже известен наш календарь в отборе к ЧМ-2026 плюс есть полный список групп.

Матч прерывался из-за воздушной тревоги, пауза между таймами растянулась значительно больше, чем на 15 минут. Во втором тайме мы увидели лишь один гол, и его забили именно гости. На зимнюю паузу "Ворскла" уходит, находясь на 11-м месте (16 очков). "Левый берег" - 12-й (такое же количество баллов).

Колумбийский защитник "Динамо" Брайан Себальйос официально покинул киевский клуб. Об этом сообщила пресс-служба киевлян. "Динамо" решило не пользоваться опцией выкупа контракта футболиста, и стороны договорились досрочно расторгнуть арендное соглашение. Интересно, что колумбиец уже нашел новый клуб за океаном.

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Богдан Бутко за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча получил 3 матча дисквалификации, из которых 1 - условно с испытательным сроком в 1 год. Иван Петряк за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча получил 3 полных матча дисквалификации. Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич (за некорректное, неспортивное поведение во время матча), который после второго удаления в своей команде выскочил на поле и хотел забрать команду с поля, получил штраф в размере 25 тысяч гривен.