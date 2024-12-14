CIES подготовил рейтинг клубов, которые больше всего заработали на перепродаже футболистов за последние 10 лет

Продажа воспитанников при составлении рейтинга не учитывалась. В указанные суммы входят предусмотренные сделками бонусы.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, разница между трансферными доходами и расходами "Лилля" за период с 2015 по 2024 год составляет плюс 384 млн евро. Именно "доги" неожиданно возглавили этот список.

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Наибольшую прибыль на рынке за указанный период получили:

"Лилль" – 384 млн евро; "Аякс" – 289 млн; "Лейпциг" – 288 млн; "Айнтрахт" – 243 млн; "Аталанта" – 236 млн; "Бенфика" – 234 млн; "Брайтон" – 191 млн; "Зальцбург" – 186 млн; "Сассуоло" – 179 млн; "Хоффенхайм" – 171 млн.

Отметим, что в декабре 2020 года "Лилль" приобрела люксембургская компания Merlyn Partners SCSp, специализирующаяся на финансовом консалтинге.