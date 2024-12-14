CIES подготовил рейтинг клубов, которые больше всего заработали на перепродаже футболистов за последние 10 лет
Финансовый мастер-класс от европейских команд
Фото: LOSC
Продажа воспитанников при составлении рейтинга не учитывалась. В указанные суммы входят предусмотренные сделками бонусы.
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, разница между трансферными доходами и расходами "Лилля" за период с 2015 по 2024 год составляет плюс 384 млн евро. Именно "доги" неожиданно возглавили этот список.
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Наибольшую прибыль на рынке за указанный период получили:
- "Лилль" – 384 млн евро;
- "Аякс" – 289 млн;
- "Лейпциг" – 288 млн;
- "Айнтрахт" – 243 млн;
- "Аталанта" – 236 млн;
- "Бенфика" – 234 млн;
- "Брайтон" – 191 млн;
- "Зальцбург" – 186 млн;
- "Сассуоло" – 179 млн;
- "Хоффенхайм" – 171 млн.
Отметим, что в декабре 2020 года "Лилль" приобрела люксембургская компания Merlyn Partners SCSp, специализирующаяся на финансовом консалтинге.
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