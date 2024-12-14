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CIES подготовил рейтинг клубов, которые больше всего заработали на перепродаже футболистов за последние 10 лет

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Финансовый мастер-класс от европейских команд

CIES подготовил рейтинг клубов, которые больше всего заработали на перепродаже футболистов за последние 10 лет

Фото: LOSC

Новина українською

Продажа воспитанников при составлении рейтинга не учитывалась. В указанные суммы входят предусмотренные сделками бонусы.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, разница между трансферными доходами и расходами "Лилля" за период с 2015 по 2024 год составляет плюс 384 млн евро. Именно "доги" неожиданно возглавили этот список.

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Наибольшую прибыль на рынке за указанный период получили:

  1. "Лилль" – 384 млн евро;
  2. "Аякс" – 289 млн;
  3. "Лейпциг" – 288 млн;
  4. "Айнтрахт" – 243 млн;
  5. "Аталанта" – 236 млн;
  6. "Бенфика" – 234 млн;
  7. "Брайтон" – 191 млн;
  8. "Зальцбург" – 186 млн;
  9. "Сассуоло" – 179 млн;
  10. "Хоффенхайм" – 171 млн.

Отметим, что в декабре 2020 года "Лилль" приобрела люксембургская компания Merlyn Partners SCSp, специализирующаяся на финансовом консалтинге.

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Источник:
CIES Football Observatory
Опубликовал: Александр Симченко
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