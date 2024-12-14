У кого самое плохое и лучшее сальдо? CIES поделился трансфертными доходами и расходами клубов

CIES опубликовал рейтинг клубов, у которых положительная разница между трансферными доходами и расходами, и наоборот, отрицательная разница.

В рейтинге с положительной разницей первое место занимает французский "Лилль". За период с 2015 по 2024 год их доход составляет плюс 384 млн евро.

"Лилль" - 384 млн евро.

"Аякс" - 289 млн евро.

"Лейпциг" - 288 млн евро.

"Айнтрахт" - 243 млн евро.

"Аталанта" - 236 млн евро.

"Бенфика" - 234 млн евро.

"Брайтон" - 191 млн евро.

"Зальцбург" - 186 млн евро.

"Сассуоло" - 179 млн евро.

"Хоффенхайм" - 171 млн евро.

А первое место по убыткам на трансферном рынке возглавил "ПСЖ", у которого минус 646 млн евро.