У кого самое плохое и лучшее сальдо? CIES поделился трансфертными доходами и расходами клубов
Самые плохие и лучшие результаты у клубов во французской лиге
Фото: Marca
CIES опубликовал рейтинг клубов, у которых положительная разница между трансферными доходами и расходами, и наоборот, отрицательная разница.
В рейтинге с положительной разницей первое место занимает французский "Лилль". За период с 2015 по 2024 год их доход составляет плюс 384 млн евро.
- "Лилль" - 384 млн евро.
- "Аякс" - 289 млн евро.
- "Лейпциг" - 288 млн евро.
- "Айнтрахт" - 243 млн евро.
- "Аталанта" - 236 млн евро.
- "Бенфика" - 234 млн евро.
- "Брайтон" - 191 млн евро.
- "Зальцбург" - 186 млн евро.
- "Сассуоло" - 179 млн евро.
- "Хоффенхайм" - 171 млн евро.
А первое место по убыткам на трансферном рынке возглавил "ПСЖ", у которого минус 646 млн евро.
- "ПСЖ" - 646 млн евро.
- "Манчестер Юнайтед" - 584 млн евро.
- "Челси" - 580 млн евро.
- "Барселона" - 368 млн евро.
- "Тоттенхэм" - 311 млн евро.
- "Арсенал" - 275 млн евро.
- "Милан" - 254 млн евро.
- "Эвертон" - 242 млн евро.
- "Астон Вилла" - 208 млн евро.
- "Интер" - 207 млн евро.
- "Вест Хэм" - 192 млн евро.
- "Ювентус" - 189 млн евро.
- "Бавария" - 145 млн евро.
- "Реал" - 131 млн евро.
- "Сток Сити" - 130 млн евро.
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Источник:football-observatory
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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