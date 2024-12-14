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У кого самое плохое и лучшее сальдо? CIES поделился трансфертными доходами и расходами клубов

Общие новости

Самые плохие и лучшие результаты у клубов во французской лиге

У кого самое плохое и лучшее сальдо? CIES поделился трансфертными доходами и расходами клубов

Фото: Marca

Новина українською

CIES опубликовал рейтинг клубов, у которых положительная разница между трансферными доходами и расходами, и наоборот, отрицательная разница.

В рейтинге с положительной разницей первое место занимает французский "Лилль". За период с 2015 по 2024 год их доход составляет плюс 384 млн евро.

  • "Лилль" - 384 млн евро.
  • "Аякс" - 289 млн евро.
  • "Лейпциг" - 288 млн евро.
  • "Айнтрахт" - 243 млн евро.
  • "Аталанта" - 236 млн евро.
  • "Бенфика" - 234 млн евро.
  • "Брайтон" - 191 млн евро.
  • "Зальцбург" - 186 млн евро.
  • "Сассуоло" - 179 млн евро.
  • "Хоффенхайм" - 171 млн евро.

А первое место по убыткам на трансферном рынке возглавил "ПСЖ", у которого минус 646 млн евро.

  • "ПСЖ" - 646 млн евро.
  • "Манчестер Юнайтед" - 584 млн евро.
  • "Челси" - 580 млн евро.
  • "Барселона" - 368 млн евро.
  • "Тоттенхэм" - 311 млн евро.
  • "Арсенал" - 275 млн евро.
  • "Милан" - 254 млн евро.
  • "Эвертон" - 242 млн евро.
  • "Астон Вилла" - 208 млн евро.
  • "Интер" - 207 млн евро.
  • "Вест Хэм" - 192 млн евро.
  • "Ювентус" - 189 млн евро.
  • "Бавария" - 145 млн евро.
  • "Реал" - 131 млн евро.
  • "Сток Сити" - 130 млн евро.
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Источник:
football-observatory
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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