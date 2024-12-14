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Стал известен новый наставник сборной Сенегала. Ее возглавил участник Чемпионата мира-2002 в составе львов теранги

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Об этом информирует Foot Mercato

Стал известен новый наставник сборной Сенегала. Ее возглавил участник Чемпионата мира-2002 в составе львов теранги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сенегал наконец-то получил преемника Алиу Сиссе. Бывший ассистент тренера Пап Тьяв назначен главным тренером "львов теранги" в эту пятницу. Федерация футбола Сенегала (ФФС) решила наградить его за хорошую работу на посту временного тренера после ухода Сиссе. Тьяв привел Садио Мане и его товарищей по команде к попаданию на следующий Кубок африканских наций, который состоится в Марокко.

"Исполнительный комитет ФФС единогласно избрал Папу Тьява тренером национальной сборной. Этот выбор обоснован, среди прочего, его послужным списком с различными национальными сборными, включая победу на Чемпионате африканских наций (2023) и убедительную квалификацию на Кубок африканских наций Марокко 2025. Он соответствует критериям, установленным комитетом, а именно: наличие диплома КАФ, УЕФА или эквивалентного диплома, опыт работы на высоком уровне на уровне клуба или национальной сборной, глубокие знания африканского или мирового футбола и развитие местной экспертизы", - говорится в заявлении Федерация футбола Сенегала.

Отметим, что Пап Тьяв является участником Чемпионата мира-2002 в составе "львов теранги", где в частности сыграл поединок против сборной Швеции.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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