Стал известен новый наставник сборной Сенегала. Ее возглавил участник Чемпионата мира-2002 в составе львов теранги

Сенегал наконец-то получил преемника Алиу Сиссе. Бывший ассистент тренера Пап Тьяв назначен главным тренером "львов теранги" в эту пятницу. Федерация футбола Сенегала (ФФС) решила наградить его за хорошую работу на посту временного тренера после ухода Сиссе. Тьяв привел Садио Мане и его товарищей по команде к попаданию на следующий Кубок африканских наций, который состоится в Марокко.

"Исполнительный комитет ФФС единогласно избрал Папу Тьява тренером национальной сборной. Этот выбор обоснован, среди прочего, его послужным списком с различными национальными сборными, включая победу на Чемпионате африканских наций (2023) и убедительную квалификацию на Кубок африканских наций Марокко 2025. Он соответствует критериям, установленным комитетом, а именно: наличие диплома КАФ, УЕФА или эквивалентного диплома, опыт работы на высоком уровне на уровне клуба или национальной сборной, глубокие знания африканского или мирового футбола и развитие местной экспертизы", - говорится в заявлении Федерация футбола Сенегала.

OFFICIEL : Pape Thiaw est nommé sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal ! ???????? pic.twitter.com/Sxm7dMrcMA — Foot Mercato (@footmercato) December 13, 2024

Отметим, что Пап Тьяв является участником Чемпионата мира-2002 в составе "львов теранги", где в частности сыграл поединок против сборной Швеции.