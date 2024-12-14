Гренландия выпустила новую домашнюю футболку национальной сборной

Гренландия находится на периферии международного футбола. Национальная ассоциация, Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat (KAK), не является членом ФИФА, но заявка на вступление в КОНКАКАФ вместе с такими странами, как США, Мексика и Канада, была подана в мае и находится на рассмотрении. В сентябре национальная сборная заключила четырехлетнее партнерство с компанией Hummel, которая создала новую потрясающую домашнюю форму, непосредственно вдохновленную гренландской культурой.

"В Гренландии футбол - это больше, чем просто игра, это сообщество. Он объединяет полы, поколения и профессии, напоминая нам, что, несмотря на огромные географические расстояния, вместе мы сильнее. Вот почему новая футболка национальной сборной также является символом гордости, силы и духа сообщества, которые воплощают дух гренландского народа", - пояснил Мортен Лунд, директор по маркетингу компании Hummel.

Наследие и культура Гренландии вплетена непосредственно в ткань рубашки. Там присутствуют узоры с символами тупилаков и тууккакьер, уходящие корнями в местную мифологию и олицетворяющие силу, духовное руководство и мужество соответственно. В дизайне также присутствует дань декоративно-прикладному искусству, в частности узоры авиттат - они часто встречаются на национальном наряде и камиках, типе обуви, которую обычно носят коренные жители Арктики. Красный дизайн и белые боковые панели, тем временем представляют цвета национального флага: красно-белые горизонтальные половинки с перевернутыми красно-белыми полукругами.

"Он рассказывает историю о том, кем мы являемся как народ и что мы отстаиваем. Он символизирует нашу культуру, нашу историю и сильное сообщество, созданное футболом", - сказал Кеннет Клейст, председатель Футбольной Ассоциации Гренландии.