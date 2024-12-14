Экс-футболист сборной Грузии стал так называемым президентом страны
Легитимность выборов не признают действующая глава государства и оппозиция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Грузии экс-футболист сборной стал президентом страны.
Михаила Кавелашвили, состоящего в партии "Грузинская мечта" выбрали новым главой государства. Он получил 224 голоса, один бюллетень был испорчен.
Несмотря на бойкот выборов оппозицией, ЦИК признал результаты.
"Несмотря на бойкот со стороны оппозиции, в составе избирательной коллегии формально числились депутаты парламента от четырех оппозиционных партий (61 оппозиционер), которые, по данным ЦИК, преодолели избирательный барьер", - сообщает "Эхо Кавказа".
"Грузинская мечта" объявила датой инаугурации нового президента 29 декабря текущего года.
Действующая глава государства Саломе Зурабишвили же говорит, что ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Перед парламентом собрались митингующие и проходят самые разные акции протеста. Один мужчина даже спалил футболку с фамилией Кахи Каладзе – в прошлом футболиста "Милана", а сейчас нынешнего мэра Тбилиси и одного из лидеров "Грузинской мечты"
Михаил Кавелашвили начал футбольную карьеру в тбилисском "Локомотиве". Также играл за "Динамо Тбилиси", "Манчестер Сити", "Цюрих", "Сьон", "Базель". Закончил карьеру 1 января 2011 года в "Юнайтед Цюрих".
В 2015 году Кавелашвили не смог баллотироваться на пост президента федерации футбола из-за отсутствия высшего образования.
Популярное сейчас
- Могут продать через слитие информации. Какая судьба ожидает Зинченко
- Вацко обратил внимание на двойные стандарты судей в матчах с Черноморцем
- Цыганык – о поражении Динамо: Выглядим, как непрофессионалы. Они отыграют против Вереса, разъедутся и забудут об этом всем
- Фиаско Шахтера, первые поражения Интера и Аталанты, изменения в структуре Динамо. Главные новости за 10 декабря.
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку