Экс-футболист сборной Грузии стал так называемым президентом страны

В Грузии экс-футболист сборной стал президентом страны.

Михаила Кавелашвили, состоящего в партии "Грузинская мечта" выбрали новым главой государства. Он получил 224 голоса, один бюллетень был испорчен.

Несмотря на бойкот выборов оппозицией, ЦИК признал результаты.

"Несмотря на бойкот со стороны оппозиции, в составе избирательной коллегии формально числились депутаты парламента от четырех оппозиционных партий (61 оппозиционер), которые, по данным ЦИК, преодолели избирательный барьер", - сообщает "Эхо Кавказа".

"Грузинская мечта" объявила датой инаугурации нового президента 29 декабря текущего года.

Действующая глава государства Саломе Зурабишвили же говорит, что ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

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Перед парламентом собрались митингующие и проходят самые разные акции протеста. Один мужчина даже спалил футболку с фамилией Кахи Каладзе – в прошлом футболиста "Милана", а сейчас нынешнего мэра Тбилиси и одного из лидеров "Грузинской мечты"

Михаил Кавелашвили начал футбольную карьеру в тбилисском "Локомотиве". Также играл за "Динамо Тбилиси", "Манчестер Сити", "Цюрих", "Сьон", "Базель". Закончил карьеру 1 января 2011 года в "Юнайтед Цюрих".

В 2015 году Кавелашвили не смог баллотироваться на пост президента федерации футбола из-за отсутствия высшего образования.