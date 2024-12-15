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Сразу несколько клубов топ-5 лиг запросили защитника Палмейраса

Общие новости

А именно: Реал Мадрид, Челси, Интер и Арсенал

Сразу несколько клубов топ-5 лиг запросили защитника Палмейраса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид", "Челси", "Интер" и "Арсенал" запросили 18-летнего защитника "Палмейраса" Витора Рейса. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, "Реал Мадрид" проявляет наибольший интерес к бразильскому футболисту, а вот "Арсенал", "Челси" и "Интер" обратились к посредникам по поводу персоны Витора Рейса.

Отмечается, что руководство "Палмейраса" не планирует продавать Рейса и считает, что защитник сам примет решение в пользу бразильского клуба и будет дальше развиваться в составе нынешней команды.

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За этот сезон Рейс принял участие в 33 матчах за "Палмейраса", в которых отметился 2 голами.

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Источник:
goal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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