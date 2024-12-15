Не показывайте это Шовковскому. Тренер чемпиона Аргентины 2023 оригинально ушёл с пресс-конференции
Талант
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер чемпиона Аргентины 2023 оригинально ушёл с пресс-конференции.
После поражения "Расингу" со счётом 0:1, тренер "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо решил прервать свою пресс-конференцию и уйти молча. Но поздравил журналистов с наступающими праздниками.
"С Новым годом", - уходя сказал Гальярдо.
Тренер избежал вопросов об игре, общих результатов команды и трансферной политики клуба.
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"Ривер Плейт" в чемпионате Аргентины занял 5-е место. Также клуб вылетел из полуфинала Кубка Либертадорес от "Атлетико Минейро". Под вопросом квалификация в групповой этап Кубка Либертадорес.
В 2023 году "Ривер Плейт" стал чемпионом Аргентины.
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