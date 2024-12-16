Легендарный экс-нападающий Реала рассматривает возможность завершения своей карьеры в следующем году

Бывший нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема думает о завершении своей игровой карьеры в 2025 году.

Как сообщает испанское издание Relevo, 36-летний француз готов вернуться в «Реал» в качестве глобального посла мадридского клуба. Он сообщил "Аль-Иттихаду" о своих намерениях завершить карьеру не в 2026 году, как планировалось, а в следующем году, по завершении текущего сезона.

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Отмечается, что Бензема устал от условий, в которых проводятся регулярные тренировки его клуба. К этому также добавляется ментальная усталость после тяжелого начала в саудовском клубе. Несмотря на то, что "Аль-Иттихад" рискует потерять главную звезду своей команды, они могут сэкономить большие деньги, около 100 миллионов евро, если Карим Бензема решит завершить карьеру на год раньше, чем конечный срок его контракта.

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Напомним, что Карим Бензема является вторым лучшим бомбардиром в истории "Реала". В период с 2009 до 2023 года он забил 354 гола в составе "сливочных" во всех турнирах. Вместе с мадридским клубом он выиграл 25 трофеев, в том числе 5 титулов Лиги чемпионов.