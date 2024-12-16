Легендарный экс-нападающий Реала рассматривает возможность завершения своей карьеры в следующем году
Форвард сейчас играет в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема думает о завершении своей игровой карьеры в 2025 году.
Как сообщает испанское издание Relevo, 36-летний француз готов вернуться в «Реал» в качестве глобального посла мадридского клуба. Он сообщил "Аль-Иттихаду" о своих намерениях завершить карьеру не в 2026 году, как планировалось, а в следующем году, по завершении текущего сезона.
Отмечается, что Бензема устал от условий, в которых проводятся регулярные тренировки его клуба. К этому также добавляется ментальная усталость после тяжелого начала в саудовском клубе. Несмотря на то, что "Аль-Иттихад" рискует потерять главную звезду своей команды, они могут сэкономить большие деньги, около 100 миллионов евро, если Карим Бензема решит завершить карьеру на год раньше, чем конечный срок его контракта.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Карим Бензема является вторым лучшим бомбардиром в истории "Реала". В период с 2009 до 2023 года он забил 354 гола в составе "сливочных" во всех турнирах. Вместе с мадридским клубом он выиграл 25 трофеев, в том числе 5 титулов Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.12.2024
- Пушич: Не думаю о поддержке руководства. Я сейчас о своем будущем не волнуюсь
- Александрия нашла потенциальное усиление в ПФЛ
- Динамо вылетает из ЛЕ, Карраско покинул ЛНЗ, а в Жироне появился еще один украинец. Главные новости за 12 декабря
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет