Зальцбург уволил своего главного тренера
Желаем всего наилучшего в будущем, Пепе (с)
Фото - Getty Images
"Зальцбург" объявил об увольнении своего главного тренера Пепа Лейндерса.
"Спасибо за вашу преданность и желаем всего наилучшего в будущем, Пепе!", - говорится в заявлении клуба.
41-летний голландец возглавил команду 1 июля 2024 года. До этого он работал ассистентом у Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
Добавим, что "Зальцбург" сейчас занимает 32 место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда имеет три очка. А в чемпионате Австрии клуб на 5-й позиции - 26 очков.
OFFIZIELL: Der FC Red Bull Salzburg und Pepijn Lijnders beenden ihre Zusammenarbeit, der 41-jährige Niederländer wurde heute vom Dienst freigestellt. Danke für deinen Einsatz und alles Gute für die Zukunft, Pep!— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 16, 2024
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо – Верес 1:0. Вымучили победу благодаря голу со стандарта
- Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.12.2024
- Пушич: Не думаю о поддержке руководства. Я сейчас о своем будущем не волнуюсь
- Перестрелка в Дортмунде, ЧМ-2030 на 3 континентах и очередной украинец в Жироне. Главные новости за 11 декабря
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет