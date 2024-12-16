Зальцбург уволил своего главного тренера

"Зальцбург" объявил об увольнении своего главного тренера Пепа Лейндерса.

"Спасибо за вашу преданность и желаем всего наилучшего в будущем, Пепе!", - говорится в заявлении клуба.

41-летний голландец возглавил команду 1 июля 2024 года. До этого он работал ассистентом у Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Добавим, что "Зальцбург" сейчас занимает 32 место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда имеет три очка. А в чемпионате Австрии клуб на 5-й позиции - 26 очков.