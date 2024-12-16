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Зальцбург уволил своего главного тренера

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Желаем всего наилучшего в будущем, Пепе (с)

Зальцбург уволил своего главного тренера

Фото - Getty Images

Новина українською

"Зальцбург" объявил об увольнении своего главного тренера Пепа Лейндерса.

"Спасибо за вашу преданность и желаем всего наилучшего в будущем, Пепе!", - говорится в заявлении клуба.

41-летний голландец возглавил команду 1 июля 2024 года. До этого он работал ассистентом у Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Добавим, что "Зальцбург" сейчас занимает 32 место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда имеет три очка. А в чемпионате Австрии клуб на 5-й позиции - 26 очков.

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Зальцбург (Австрия)
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Источник:
Red Bull Salzburg
Опубликовал: Екатерина Власова
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