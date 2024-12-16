На опытного форварда Рапида напали и сломали череп
Игрок находится в больнице
Getty Images/Global Images Ukraine
На форварда "Рапида" Гвидо Бургшталлера напали в центре Вены и сломали череп.
Футболист был госпитализирован и, по предварительным прогнозам, выбыл на несколько месяцев.
ФК "Рапид Вена" обратился к правоохранительным органам с просьбой как можно быстрее найти и наказать виновного.
Гвидо в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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