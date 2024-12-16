На опытного форварда Рапида напали и сломали череп

На форварда "Рапида" Гвидо Бургшталлера напали в центре Вены и сломали череп.

Футболист был госпитализирован и, по предварительным прогнозам, выбыл на несколько месяцев.

ФК "Рапид Вена" обратился к правоохранительным органам с просьбой как можно быстрее найти и наказать виновного.

Гвидо в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.